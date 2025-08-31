Matora uhvaćena u krađi Kamera sve zabeležila, u pola noći je uzela ovo! (Foto)

Alo pre 23 minuta
Dragana je sve snimila i javno prikazala video

Jovana Tomić Matora je sinoć izašla u šetnju sa svojom devojkom Draganom Stojančević, a onda je uradila nešto neočekivano. Dragana je sve snimila i javno prikazala video na kom je Matora ukrala cveće. Naime, po povratku iz noćne šetnje Matora i Dragana prošle su pored jednog rasadnika, a Tomićeva je u jednom trenutku kroz ogradu ukrala saksiju. Foto: Printscreen/instagram Pogledaj galeriju Foto: Printscreen/instagram Pogledaj galeriju PrintScreen YouTube/Zadruga
