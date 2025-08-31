Od "Šangajske petorke" do najveće organizacije: Sve što morate znati o Šangajskoj organizaciji za saradnju pre velikog samita u Kini

Šangajska organizacija za saradnju (ŠOS) okuplja više od 40% svetske populacije i čini četvrtinu globalnog BDP-a. Pročitajte sve o članicama, partnerima, ciljevima i istoriji ovog ključnog međunarodnog saveza.

Najveći samit država članica Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS) održaće se u kineskom gradu Tjenđinu od 31. avgusta do 1. septembra. Očekuje se prisustvo više od 20 šefova država, uključujući predsednika Rusije, Vladimira Putina. Na ovom samitu planirano je usvajanje deklaracija povodom 80. godišnjice Pobede u Drugom svetskom ratu i 80. godišnjice osnivanja Ujedinjenih nacija. Takođe, biće finalizovani brojni dokumenti koji će unaprediti saradnju članica u