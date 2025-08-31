Od "Šangajske petorke" do najveće organizacije: Sve što morate znati o Šangajskoj organizaciji za saradnju pre velikog samita u Kini

Alo pre 1 sat
Od "Šangajske petorke" do najveće organizacije: Sve što morate znati o Šangajskoj organizaciji za saradnju pre velikog samita…

Šangajska organizacija za saradnju (ŠOS) okuplja više od 40% svetske populacije i čini četvrtinu globalnog BDP-a. Pročitajte sve o članicama, partnerima, ciljevima i istoriji ovog ključnog međunarodnog saveza.

Najveći samit država članica Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS) održaće se u kineskom gradu Tjenđinu od 31. avgusta do 1. septembra. Očekuje se prisustvo više od 20 šefova država, uključujući predsednika Rusije, Vladimira Putina. Na ovom samitu planirano je usvajanje deklaracija povodom 80. godišnjice Pobede u Drugom svetskom ratu i 80. godišnjice osnivanja Ujedinjenih nacija. Takođe, biće finalizovani brojni dokumenti koji će unaprediti saradnju članica u
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Počinje samit ŠOS-a u Kini: Strateško zbližavanje u uslovima globalne nestabilnosti

Počinje samit ŠOS-a u Kini: Strateško zbližavanje u uslovima globalne nestabilnosti

Sputnik pre 53 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinBDPKinaRusija

Svet, najnovije vesti »

Modi i Si dogovorili obnavljanje direktnih letova između Indije i Kine

Modi i Si dogovorili obnavljanje direktnih letova između Indije i Kine

RTV pre 4 minuta
Ukrajinska vojska napreduje! Oslobođeno strateško mesto u Harkovskoj oblasti! (mapa)

Ukrajinska vojska napreduje! Oslobođeno strateško mesto u Harkovskoj oblasti! (mapa)

Kurir pre 3 minuta
Uživo pakao u hersonu, ima mrtvih i ranjenih Vode se krvave bitke za ključnu tačku na frontu, ništa od sastanka Putina i…

Uživo pakao u hersonu, ima mrtvih i ranjenih Vode se krvave bitke za ključnu tačku na frontu, ništa od sastanka Putina i Zelenskog?

Alo pre 4 minuta
Lukašenko i Si Đinping se sastali u Tjenđinu

Lukašenko i Si Đinping se sastali u Tjenđinu

RTV pre 34 minuta
Lider pokreta Huti zapretio Izraelu osvetom zbog ubistva njihovog premijera

Lider pokreta Huti zapretio Izraelu osvetom zbog ubistva njihovog premijera

RTV pre 9 minuta