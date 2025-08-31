Na današnji dan, 31. avgust

Danas je nedelja, 31. avgust. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili ovaj datum.

12 - Rođen je rimski car Kaligula, zapamćen kao jedna od najgrotesknijih ličnosti u istoriji. Njegove ekstravagancije poput navodne namere da svog konja proglasi konzulom, doprinele su da ga smatraju ludim. Vladao je od 37. do 41. godine, kada je ubijen u zaveri pretorijanaca. 1290 - Kralj Edvard I (Edward) objavio je proklamaciju o progonu Jevreja iz Engleske. 1422 - Umro je engleski kralj Henri V (Henry) koji je tokom vladavine od 1413. do smrti nastavio