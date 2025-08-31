Očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja zbog početka školske godine

Beta

Tokom predstojećeg, poslednjeg vikenda u avgustu, na putevima u Srbiji biće pojačan saobraćaj zbog početka školske godine i povratka turista sa godišnjeg odmora, saopštilo je danas Javno preduzeće "Putevi Srbije".

"U cilju nesmetanog prolaska vozila srpskim autoputevima intenziviran je rad na naplatnim stanicama, povećan broj inkasanata i svi kanali za naplatu putarine i distribuciju kartica su u funkciji 24 časa dnevno bez pauze", piše u saopštenju.

Dodaje se da najbrži prolazak kroz naplatne stanice omogućava elektronska naplata putarine (ENP) na naplatnim stanicama kroz Srbiju, Crnu Goru, Severnu Makedoniju i Hrvatsku.

(Beta, 31.08.2025)

