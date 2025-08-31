Haos u najavi Poslednji vikend avgusta garantovano donosi ogromne gužve u saobraćaju, pogotovo na naplatnim rampama

Tokom ovog, poslednjeg vikenda u avgustu, zbog početka školske godine i povratka turista sa odmora, očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na putevima širom Srbije, saopštilo je JP „Putevi Srbije“.

Kako bi se sprečila zadržavanja na naplatnim rampama, uveden je pojačan rad svih inkasanata, a svi kanali za naplatu i distribuciju kartica rade 24 časa dnevno. Vozačima se savetuje da koriste elektronsku naplatu putarine (ENP), koja omogućava najbrži prolazak kroz naplatne stanice. Iz „Puteva Srbije“ apeluju na sve učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu uslovima na putu, drže bezbedno odstojanje i poštuju saobraćajnu signalizaciju, naročito na deonicama gde su