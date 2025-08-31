Zbor roditelja V beogradske gimazije: Nastavnički kadar desetkovan, nov protest u ponedeljak ujutro

Beta pre 1 sat

Više od petine nastavnika Pete beogradske gimanzije ostalo je bez produženja radnog ugovora zbog podrške protestima, zbog čega će novi protest biti održan u ponedeljak ujutro, saopštio je u subotu uveče Zbor roditelja učenika Pete gimanzije."U Petoj beogradskoj gimnaziji više od 20 odsto nastavnog kadra suočava se sa ozbiljnim posledicama zbog svog angažmana u podršci studentskim protestima i blokadama. Odlukom v. d. direktora Danke Nešović, nastavnici koji su se javno zalagali za prava učenika i njihove borbe za bolji obrazovni sistem suočili su se sa ozbiljnim posledicama. Tako je 19 nastavnika, koji su radili po ugovoru na određeno, ostalo bez produžetka ugovora, dok su četiri nastavnika suspendovana", piše u saopštenju.

"Dodatno, došlo je do značajnih promena u nastavničkom kadru, sa promenom čak 13 od 32 razrednih starešina. U drugom razredu promenjeno je troje starešina, u trećem šest, a u četvrtom četiri starešina, što čini skoro polovinu svih razrednih starešina. Ove promene izazivaju zabrinutost u zajednici, jer se mnogi pitaju da li su one deo šire strategije smanjenja uticaja onih koji se protive trenutnoj školskoj administraciji", dodaju roditelji učenika Pete.

"Ujedno, Danki Nešovanović je od strane Ministarstva prosvete protivpravno dodeljen još jedan mandat vršioca dužnosti, iako je po zakonu trebalo raspisati konkurs za izbor direktora, najkasnije 6 meseci po njenom postavljanju", piše u saopštenju Zbora roditelja.

Oni smatraju da ove mere imaju karakter represije, zbog čega učenici i roditelji planiraju protest ispred škole 1. septembra 2025. godine, sa početkom u 7:45 ujutro.

"Ne sme se dozvoliti da političke i lične ambicije ugrožavaju kvalitet obrazovanja i prava pojedinaca u njemu", zaključuje se u saopštenju Zbora roditelja učenika Pete beogradske gimnazije.

(Beta, 31.08.2025)