Zbor roditelja Pete: Direktorki Nešović protivpravno dodeljen još jedan mandat, više od 20 odsto nastavnika trpi posledice zbog podrške protestima

Danas pre 9 sati  |  N1
Zbor roditelja Pete: Direktorki Nešović protivpravno dodeljen još jedan mandat, više od 20 odsto nastavnika trpi posledice…

Dok se u Petoj beogradskoj gimnaziji više od 20 odsto nastavnog kadra suočava se sa ozbiljnim posledicama zbog podrške studentskim protestima i blokadama, v. d. direktorki Danki Nešović je od strane Ministarstva prosvete protivpravno dodeljen još jedan mandat vršioca dužnosti, saopštio je Zbor roditelja ove škole.

Kako se navodi u saopštenju Zbora roditelja, odlukom v. d. direktora Danke Nešović, nastavnici koji su se javno zalagali za prava učenika i njihove borbe za bolji obrazovni sistem suočili su se sa ozbiljnim posledicama. „Tako je 19 nastavnika, koji su radili po ugovoru na određeno, ostalo bez produžetka ugovora, dok su četiri nastavnika suspendovana. Dodatno, došlo je do značajnih promena u nastavničkom kadru, sa promenom čak 13 od 32 razrednih starešina“, navodi
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Zbor roditelja V beogradske gimazije: Nastavnički kadar desetkovan, nov protest u ponedeljak ujutro

Zbor roditelja V beogradske gimazije: Nastavnički kadar desetkovan, nov protest u ponedeljak ujutro

Beta pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ProsvetaMinistarstvo prosvete

Društvo, najnovije vesti »

Pečena Aljaska

Pečena Aljaska

Danas pre 59 minuta
Putnička vozila na Batrovcima čekaju jutros dva sata, kamioni 60 minuta

Putnička vozila na Batrovcima čekaju jutros dva sata, kamioni 60 minuta

RTV pre 44 minuta
Roditelji zaista imaju omiljeno: Dete?! Psiholog otkriva: Mnogi prave veliku grešku, a da toga nisu svesni

Roditelji zaista imaju omiljeno: Dete?! Psiholog otkriva: Mnogi prave veliku grešku, a da toga nisu svesni

Blic pre 48 minuta
Roditelji zaista imaju omiljeno: Dete?! Psiholog otkriva: Mnogi prave veliku grešku, a da toga nisu svesni

Roditelji zaista imaju omiljeno: Dete?! Psiholog otkriva: Mnogi prave veliku grešku, a da toga nisu svesni

Blic pre 47 minuta
Putnička vozila na Batrovcima čekaju dva sata

Putnička vozila na Batrovcima čekaju dva sata

Radio 021 pre 9 minuta