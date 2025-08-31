Zbor roditelja Pete: Direktorki Nešović protivpravno dodeljen još jedan mandat, više od 20 odsto nastavnika trpi posledice zbog podrške protestima

Dok se u Petoj beogradskoj gimnaziji više od 20 odsto nastavnog kadra suočava se sa ozbiljnim posledicama zbog podrške studentskim protestima i blokadama, v. d. direktorki Danki Nešović je od strane Ministarstva prosvete protivpravno dodeljen još jedan mandat vršioca dužnosti, saopštio je Zbor roditelja ove škole.

Kako se navodi u saopštenju Zbora roditelja, odlukom v. d. direktora Danke Nešović, nastavnici koji su se javno zalagali za prava učenika i njihove borbe za bolji obrazovni sistem suočili su se sa ozbiljnim posledicama. „Tako je 19 nastavnika, koji su radili po ugovoru na određeno, ostalo bez produžetka ugovora, dok su četiri nastavnika suspendovana. Dodatno, došlo je do značajnih promena u nastavničkom kadru, sa promenom čak 13 od 32 razrednih starešina“, navodi