Pravo medicinsko čudo! Zoran preživeo 28 metaka iz kalašnjikova: Policajac o danu kada je gledao smrti u oči

Srpski policajac aprila 1999. godine gledao je smrti direktno u oči.

Izrešetan je sa preko dvadeset metaka iz kalašnjikova i doživeo dve kliničke smrti, ali Zoran Gavrić (55) je Božjom voljom preživeo i tako postao medicinsko čudo i nepobedivi čovek od čelika. Njegova životna želja bila je da obuče uniformu i brani Srbiju. Završio je Školu unutrašnjih poslova u Sremskoj Kamenici i zaposlio se u MUP-u. Kad se zaratilo na Kosovu i Metohiji bio je među prvima koji se našao u ratnom žarištu. - Moja jedinica je posebna jedinica policije