Svetski dan sećanja na žrtve saobraćajnih nesreća obeležava se danas

RTV pre 16 minuta  |  Tanjug
Svetski dan sećanja na žrtve saobraćajnih nesreća obeležava se danas

BEOGRAD - Javno preduzeće "Putevi Srbije" saopštilo je da Svetski dan sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda koji se širom sveta obeležava danas, 16. novembra pod sloganom "Seti se. Podrži. Uradi", ima važnu ulogu u postizanju cilja smanjenja broja žrtava u saobraćaju za 50 odsto.

Navode da će i ove godine aktivno oboležiti taj dan, kao i da je podatak da "od svih uzroka smrtnosti, povrede u drumskom saobraćaju ostaju vodeći uzrok smrti dece i mladih" potresan i uznemirujući. "Kada ljudi poginu ili budu teško povređeni u saobraćajnim nezgodama, svet gubi više od samo pojedinaca gubi potencijal, ideje, budući uticaj na društvo. Oni postaju izgubljeni talenti i zato je ovogodišnja glavna poruka kampanje slogan 'Izgubljeni talenti'", navodi se
