Svetski dan sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda

RTK pre 5 sati
Svetski dan sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda

Javno preduzeće „Putevi Srbije“ saopštilo je da Svetski dan sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda koji se širom sveta obeležava sutra, 16. novembra pod sloganom „Seti se.

Podrži. Uradi“ ima važnu ulogu u postizanju cilja smanjenja broja žrtava u saobraćaju za 50 odsto. Kao i svake godine, ciljevi obeležavanja Svetskog dana sećanja na žrtve saobraćajnih nesreća u 2025. godini su sećanje na stradale, pružanje društvene i pravne platforme za podršku žrtvama i povređenim u saobraćaju i njihovim porodicama, davanje priznanja radu hitnih službi i promovisanje svih akcija koje sprečavaju svaku dalju mogućnost smrtnih slučajeva i povreda u
Otvori na rtk.co.rs

Povezane vesti »

Svetski dan sećanja na žrtve saobraćajnih nesreća obeležava se danas

Svetski dan sećanja na žrtve saobraćajnih nesreća obeležava se danas

RTV pre 52 minuta
"Nemojte voziti pijani i drogirani, nikad ne znate koga ćete zaviti u crno": Oglasili se iz Udruženja roditelja dece stradale…

"Nemojte voziti pijani i drogirani, nikad ne znate koga ćete zaviti u crno": Oglasili se iz Udruženja roditelja dece stradale u nesrećama povodom Svetskog dana sećanja na žrtve

Blic pre 2 sata
"Nemojte voziti pijani i drogirani, nikad ne znate koga ćete zaviti u crno": Oglasili se iz Udruženja roditelja dece stradale…

"Nemojte voziti pijani i drogirani, nikad ne znate koga ćete zaviti u crno": Oglasili se iz Udruženja roditelja dece stradale u nesrećama povodom Svetskog dana sećanja na žrtve

Blic pre 2 sata
Svjetski dan sjećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda

Svjetski dan sjećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda

RTV Novi Pazar pre 3 sata
Svetski dan sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda: "Seti se, podrži, uradi"

Svetski dan sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda: "Seti se, podrži, uradi"

B92 pre 7 sati
"Seti se. Podrži. Uradi": Obeležava se Svetski dan sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda

"Seti se. Podrži. Uradi": Obeležava se Svetski dan sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda

N1 Info pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Putevi Srbije

Društvo, najnovije vesti »

Uglješa Mrdić predlaže osnivanje novog suda za "Expo", razrešenje Dolovac i potčinjavanje TOK-a Višem javnom tužilaštvu

Uglješa Mrdić predlaže osnivanje novog suda za "Expo", razrešenje Dolovac i potčinjavanje TOK-a Višem javnom tužilaštvu

N1 Info pre 46 minuta
Papa pozvao svetske lidere da pomognu siromašnima

Papa pozvao svetske lidere da pomognu siromašnima

Beta pre 37 minuta
Svetski dan sećanja na žrtve saobraćajnih nesreća obeležava se danas

Svetski dan sećanja na žrtve saobraćajnih nesreća obeležava se danas

RTV pre 52 minuta
Studenti pozivaju na pomen Anji Radonjić

Studenti pozivaju na pomen Anji Radonjić

NoviSad.com pre 51 minuta
(Mapa) Srbija više nije zelena nego žuta! Ova karta sveta budi jezu: Evo šta to tačno znači

(Mapa) Srbija više nije zelena nego žuta! Ova karta sveta budi jezu: Evo šta to tačno znači

Blic pre 42 minuta