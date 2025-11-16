Javno preduzeće „Putevi Srbije“ saopštilo je da Svetski dan sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda koji se širom sveta obeležava sutra, 16. novembra pod sloganom „Seti se.

Podrži. Uradi“ ima važnu ulogu u postizanju cilja smanjenja broja žrtava u saobraćaju za 50 odsto. Kao i svake godine, ciljevi obeležavanja Svetskog dana sećanja na žrtve saobraćajnih nesreća u 2025. godini su sećanje na stradale, pružanje društvene i pravne platforme za podršku žrtvama i povređenim u saobraćaju i njihovim porodicama, davanje priznanja radu hitnih službi i promovisanje svih akcija koje sprečavaju svaku dalju mogućnost smrtnih slučajeva i povreda u