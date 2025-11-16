Srpski čovek od čelika: Zoran je preživeo 2 puna šaržera "kalašnjikova": "Sve na meni je bilo izbušeno, lekari nikad ništa slično nisu videli"

Blic pre 10 sati
Srpski čovek od čelika: Zoran je preživeo 2 puna šaržera "kalašnjikova": "Sve na meni je bilo izbušeno, lekari nikad ništa…

Zoran Gavrić bio je čak dve i po godine nepokretan Tokom dvanaestočasovne operacije izvukli su mu 28 metaka "kalašnjikova" Srpski policajac aprila 1999. godine gledao je smrti direktno u oči.

Izrešetan je sa preko dvadeset metaka iz kalašnjikova i doživeo dve kliničke smrti, ali Zoran Gavrić (55) je Božjom voljom preživeo i tako postao medicinsko čudo i nepobedivi čovek od čelika. Njegova životna želja bila je da obuče uniformu i brani Srbiju. Završio je Školu unutrašnjih poslova u Sremskoj Kamenici i zaposlio se u MUP-u. Kad se zaratilo na Kosovu i Metohiji bio je među prvima koji se našao u ratnom žarištu. - Moja jedinica je posebna jedinica policije
Telegraf pre 3 sata
