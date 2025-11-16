Posle hladnog jutra, topao novembarski dan – temperatura i do 23 stepena

Jutro hladno, mestimično sa slabim mrazem, magla na istoku Srbije i po kotlinama. Tokom dana pretežno sunčano i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom do 23 stepena. U Beogradu sunčano i toplo, temperatura do 22 stepena.

U Srbiji pretežno sunčano i toplo, sa najnižom temperaturom od -2 do 8 i najvišom od 12 na istoku do 23 stepena u zapadnoj i centralnoj Srbiji. Jutro će biti hladno, mestimično sa slabim mrazem, na istoku Srbije i po kotlinama i maglom, a u toku dana biće pretežno sunčano i toplo, u Vojvodini uz malu do umerenu oblačnost. Duvaće slab, na jugu Vojvodine povremeno i umeren vetar južnih smerova. I u Beogradu jutro hladno, a u toku dana pretežno sunčano i toplo. Duvaće