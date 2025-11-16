Posle hladnog jutra, topao novembarski dan – temperatura i do 23 stepena

RTS pre 36 minuta
Jutro hladno, mestimično sa slabim mrazem, magla na istoku Srbije i po kotlinama. Tokom dana pretežno sunčano i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom do 23 stepena. U Beogradu sunčano i toplo, temperatura do 22 stepena.

U Srbiji pretežno sunčano i toplo, sa najnižom temperaturom od -2 do 8 i najvišom od 12 na istoku do 23 stepena u zapadnoj i centralnoj Srbiji. Jutro će biti hladno, mestimično sa slabim mrazem, na istoku Srbije i po kotlinama i maglom, a u toku dana biće pretežno sunčano i toplo, u Vojvodini uz malu do umerenu oblačnost. Duvaće slab, na jugu Vojvodine povremeno i umeren vetar južnih smerova. I u Beogradu jutro hladno, a u toku dana pretežno sunčano i toplo. Duvaće
Danas ćemo se smrzavati na -2 i kuvati na 23 stepena RHMZ objavio detaljnu prognozu, evo kada nas očekuje pogoršanje vremena

Vojvodina

Svetski dan sećanja na žrtve saobraćajnih nesreća obeležava se danas

Svetski dan sećanja na žrtve saobraćajnih nesreća obeležava se danas

Srpski vojnici oslobodili Kosovo i vratili ga Srbima! Evo kada je ceo svet priznao da je "Kosovo srce Srbije"

Danas je đurđic i kreću Vučiji dani: Po narodnom verovanju to je najopasniji period u godini, a evo i zašto

