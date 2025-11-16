Vreme danas: Hladno jutro pa sunčan dan, do 23 stepena

Nedeljnik
Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, veći deo Srbije danas može očekivati pretežno sunčano i toplo vreme.

Izuzetak će biti područje Vojvodine, gde se predviđa mala do umerena oblačnost, ali bez padavina. tokom dana značajan porast temperature Duvaće slab vetar južnog smera, koji će jedino na jugu Vojvodine povremeno biti umerenog intenziteta. Jutro će u nekim delovima zemlje biti hladno, sa najnižom temperaturom koja će se kretati u rasponu od minus dva do osam stepeni. Međutim, tokom dana nas očekuje značajan porast temperature. Najviše dnevne vrednosti biće
