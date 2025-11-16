Danas je đurđic i kreću Vučiji dani: Po narodnom verovanju to je najopasniji period u godini, a evo i zašto

Đurđic, crkveni praznik posvećen Svetom Đorđu, obeležava se 16. novembra i iako nije crveno slovo, u narodu ima težinu koju retko koji datum nosi.

To je dan kada se stara verovanja bude, kada počinju Vučiji dani i kada se u mnogim kućama i selima ponašanje menja, opreznije se radi, tiše se govori, ništa se ne iznosi iz kuće, a sve sa jednim ciljem: da se izbegne nesreća koju, prema predanju, može prizvati i najmanji prestup. Ovaj praznik je u srpskom narodu oduvek bio više od običnog datuma u kalendaru. To je spomen na hrabrog mučenika Svetog Đorđa, ali i na vekovno iskustvo ljudi koji su pokušavali da