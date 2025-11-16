Od vuka do vašeg ljubimca: Raznolikost pasa prati se još od kamenog doba

BBC News pre 1 sat | Viktorija Gil - BBC nauka

Victoria Gill/BBC News

Ako, kao i ja, imate razmaženog, lenjog psa koji uživa u poslasticama sa ukusom sira, činjenica da su preci vašeg ljubimca bili divlji predatori može delovati neshvatljivo.

Ali, jedna nova studija sugeriše da je njihova fizička transformacija od vuka do krznene loptice počela u srednjem kamenom dobu, mnogo ranije nego što smo mislili.

„Kada vidite čivavu znajte da je to je vuk koji toliko dugo živi sa ljudima da je modifikovan", kaže Alovan Evin sa Univerziteta u Monpeljeu, vodeći istraživač na ovoj studiji.

Ona i njene kolege otkrile su da je evolucija naših kućnih ljubimaca, koju su Viktorijanci zagovarali selektivnim uzgojem, zapravo počela pre više od 10.000 godina.

U radu objavljenom u časopisu Science, tim istraživača proučavao je praistorijske pseće lobanje.

Tokom više od decenije, sakupljali su, ispitivali i skenirali kosti koje su obuhvatale period od 50.000 godina duge evolucije pasa.

Napravili su digitalne 3D modele svake od više od 600 lobanja koje su ispitali i uporedili specifične karakteristike drevnih i modernih pasa i njihovih divljih srodnika.

Ovo je otkrilo da su, pre skoro 11.000 godina, neposredno nakon poslednjeg ledenog doba, lobanje pasa počele da menjaju oblik. Iako su još uvek postojali vitki psi sličnim vukovima, bilo je i mnogo njih sa kraćim njuškama i širim, zdepastim glavama.

C Ameen Istraživači su proučili više od 600 lobanja

Karli Amin sa Univerziteta u Ekseteru, još jedan vodeća istraživačica na ovom projektu, objasnila je za BBC njuz da je skoro polovina raznolikosti koju danas vidimo kod modernih rasa pasa već bila prisutna u populacijama ovih životinja do sredine kamenog doba.

To je zaista iznenađujuće, rekla je.

„Počinjem da dovodim u pitanje ideje o tome da li su Viktorijanci i njihovi kinološki klubovi bili ti koji su ovo pokrenuli", kaže ona.

Pripitomljavanje: Drevna misterija

C Brassard (VetAgro Sup/Mecadev)

Psi su bili prve životinje pripitomljene životinje.

Postoje dokazi da ljudi žive u bliskoj vezi sa psima najmanje 30.000 godina.

Gde i zašto je ta bliska veza počela, ostaje zagonetka.

Ova studija je otkrila neke od najranijih fizičkih dokaza o tome kako su se psi transformisali u raznovrsne vrste kućnih ljubimaca koje danas poznajemo.

A digitalni skeniranja lobanja koje su istraživači proučavali omogućiće im da odgovore na više pitanja o evolutivnim pokretačkim silama pripitomljavanja.

Neki istraživači sugerišu da su se ljudi i vukovi sreli gotovo slučajno, kada su se vukovi preselili na periferije zajednica lovaca-sakupljača kako bi tražili hranu.

Pitomiji vukovi bi dobijali više hrane, a ljudi su postepeno počeli da se oslanjaju na vukove da čiste ostatke neurednih leševa i naprave uzbunu ako bi se predator približio.

Što se tiče toga zašto je to na kraju promenilo fizički izgled pasa verovatno postoji više razloga, kaže Amin.

„Verovatno je to kombinacija interakcije sa ljudima, prilagođavanja različitim okruženjima, prilagođavanja različitim vrstama hrane - sve to doprinosi različitosti koju vidimo.

„Teško je raspetljati koja od njih bi mogla biti najvažnija“, dodaje ona.

Desetinama hiljada godina, priče ljudi i pasa su isprepletane.

U drugom radu u istom izdanju časopisa Science, kineski istraživači proučavali su drevni DNK pasa koji su živeli između 9.700 i 870 godina - na lokalitetima širom Sibira, centralne evroazijske stepe i severozapadne Kine.

Zaključili su da se kretanje domaćih pasa kroz taj region često poklapalo sa migracijama ljudi - lovaca-sakupljača, poljoprivrednika i stočara.

Dakle, naši psi su putovali zajedno sa nama i bili su integrisani u naša društva oduvek.

Ne mogu reći da mi moj tvrdoglavi, neposlušni terijer pruža bilo kakve prednosti koje su mi prvi pripitomljeni vukovi dali našim precima.

Ali mogu da razumem zašto, kao što istraživanja pokazuju, kada pas dođe po hranu, nema povratka.

