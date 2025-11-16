Srpski vojnici oslobodili Kosovo i vratili ga Srbima! Evo kada je ceo svet priznao da je "Kosovo srce Srbije"

Na današnji dan 1912. godine počela je Bitoljska bitka u Prvom balkanskom ratu u kojoj je srpska vojska 18. novembra potukla tursku Vardarsku armiju Zeki paše.

Pre 113 godina srpska vojska počela je da bije jednu od najvećih bitaka u istoriji Srbije, a kojom su Kosovo i Metohija, kao i današnja Makedonija konačno oslobođene od Turske i vraćene matici - Srbiji! 16.11.1912. godine počela je Bitoljska bitka u Prvom balkanskom ratu u kojoj je dobro utvrđenu tursku Vardarsku armiju Zeki paše, koja se povukla posle poraza u Kumanovskoj bici, srpska Prva armija regenta Aleksandra Karađorđevića potukla posle trodnevnih borbi,
Srbija ne zaboravlja viteške zasluge vojvode mišića u čast legendarnog vojskovođe niče Kuća Kolubarske bitke u Mionici

Ova taktika Živojina Mišića izučava se na svetskim vojnim akademijama Izveo je svoj plan do kraja!

Vremeplov: Počela Kolubarska bitka

Svetski dan sećanja na žrtve saobraćajnih nesreća obeležava se danas

Posle hladnog jutra, topak novembarski dan – temperatura i do 23 stepena

Danas ćemo se smrzavati na -2 i kuvati na 23 stepena RHMZ objavio detaljnu prognozu, evo kada nas očekuje pogoršanje vremena

Srpski vojnici oslobodili Kosovo i vratili ga Srbima! Evo kada je ceo svet priznao da je "Kosovo srce Srbije"

Danas je đurđic i kreću Vučiji dani: Po narodnom verovanju to je najopasniji period u godini, a evo i zašto

