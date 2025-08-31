(Foto) šta ovo bil Klinton nosi: U torbi?! Bivši predsednik Amerike uslikan na aerodromu sa ovim pomagalom i sada se svi pitaju samo jedno

Bil Klinton, nekadašnji predsednik Sjedinjenih Američkih Država, se suočava sa ponovnim pitanjima o svom zdravlju nakon što su on i njegova supruga Hilari ove nedelje viđeni kako napuštaju Hemptons sa prenosivim defibrilatorom i to samo dva meseca nakon što je 79-godišnji bivši predsednik viđen kako se spotiče na trotoaru na ulicama Njujorka, izveštava "Njujork post".

Dugogodišnji demokratski par fotografisan je u četvrtak kako nosi nešto što je izgledalo kao Propaq MD vazdušna medicinska torba - transportni monitor i defibrilator koji se obično koristi u hitnim slučajevima - dok su se ukrcavali u privatni avion. Bila Klintona, obučenog u plavu jaknu pratilo je njegovo obezbeđenje. Hilari Klinton, bivša državna sekretarka i dva puta neuspešna predsednička kandidatkinja, za let je preko plavog dvodelnog kompleta nosila crnu