Svetski mediji zabrinuti za zdravlje Bila Klintona posle samo jedne fotografije

Bivši američki predsednik Bil Klinton suočava se sa pitanjima o svom zdravstvenom stanju nakon što je viđen u Hamptonsu sa uređajem koji navodno liči na prenosivi defibrilator.

Fotografije do kojih je, prema navodima Njujork Posta, prvi došao Dejli Mejl, pokazuju osobu koja prati sedamdesetdevetogodišnjeg Klintona i njegovu suprugu Hilari, kako nosi uređaj koji podseća na medicinski aparat. Njujork Post je izvestio da je apart ličio na "Propaq MD Air Medical Bag". Ovaj prizor zabeležen je samo dva meseca nakon što je Klinton viđen kako se sapliće na trotoaru u Njujorku, ispred kulturnog centra 92NY. Bivši predsednik je prisustvovao