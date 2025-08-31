Iračanin nudio drogu maloletnici iz Hrvatske i slao joj eksplicitne fotografije: Namamila ga da se vide, pa završio u bolnici

Blic pre 6 sati
Iračanin nudio drogu maloletnici iz Hrvatske i slao joj eksplicitne fotografije: Namamila ga da se vide, pa završio u bolnici

Pre nekoliko dana Iračanin (29) uhapšen je na privremenom boravku u Hrvatskoj, jer je mamio maloletnice s ciljem zadovoljavanja polnih potreba, ali i jer je omogućavao trošenje droga odnosno, davao je maloletnici (14) džointe. Nakon toga, istraživanje je obuhvatilo i troje maloletnika.

Njih policija tereti da su pokušali da iznude Iračanina , ali i jer su ga pretukli zbog svega što je tome prethodilo. Iračaninu ovo nije prvo hapšenje, a inspektori su otkrili da je maloletnici slao i eksplicitne poruke. Nakon što je zakazao s njom i susret uživo, ona je odlučila da dođe s pojačanjem, tačnije trojicom svojih maloletnih prijatelja zbog čijih je batina i završio u bolnici. Iz zagrebačke policije kažu da su istragu završili i da su osumnjičene, uz
Kurir pre 1 sat
