Tramp odobrio slanje Nacionalne garde u Čikago

Beta pre 1 sat

Američki predsednik Donald Tramp odobrio je da se rasporedi 300 vojnika Nacionalne garde u Čikagu, u državi Ilinois, kako bi se suočio sa onim što on naziva kriminalom van kontrole.

Njegov potez usledio je samo nekoliko sati pošto su imigracione vlasti saopštile da je došlo do sukoba sa demonstrantima u gradu kojim upravljaju demokrate, prenosi Bi-Bi-Si (BBC) na srpskom.

Federalni i savezni lideri nedeljama kritikuju Trampove planove raspoređivanja trupa nazivajući ih zloupotrebom moći.

Tramp "pokušava da stvori krizu", kaže guverner Ilinoisa Džej Bi Pricker.

Još nije poznato da li su trupe stigle u Čikago, ali svako takvo raspoređivanje će verovatno naići na pravne izazove.

Američki predsednik je krajem septembra odlučio da pošalje 200 vojnika u Portland, najveći grad u Oregonu, kako bi "zaštitili federalnu imovinu", ali je savezni sudija privremeno blokirao Trampovu administraciju da to i sprovede.

Portland je poslednji grad koji je meta kontroverznog raspoređivanja trupa.

Tramp je prethodno naredio da se rasporede vojnici Nacionalne garde u Los Anđelesu, Vašingtonu i Memfisu, gradovima kojima upravljaju demokrate.

Raspoređivanje je pokrenulo pravna i ustavna pitanja, jer trupe Nacionalne garde obično raspoređuje guverner države, a viševekovni zakoni ograničavaju da vlada vojsku upotrebljava za unutrašnje poslove.

Zbog sprovođenja imigracionih zakona u gradu, u Čikagu je sve više protesta, a mnogi se organizuju ispred zgrada američke imigracione i carinske službe. 

(Beta, 05.10.2025)

Povezane vesti »

Opsadno stanje u Americi! Tramp naredio slanje Nacionalne garde u ovaj grad! (foto/video)

Opsadno stanje u Americi! Tramp naredio slanje Nacionalne garde u ovaj grad! (foto/video)

Kurir pre 32 minuta
Opsadno stanje u Americi: Tramp naredio slanje Nacionalne garde VIDEO

Opsadno stanje u Americi: Tramp naredio slanje Nacionalne garde VIDEO

B92 pre 17 minuta
Tramp poslao 300 vojnika u Čikago, guverner kaže da je u pitanju „stvaranje krize“

Tramp poslao 300 vojnika u Čikago, guverner kaže da je u pitanju „stvaranje krize“

Nedeljnik pre 1 sat
Donald Tramp odobrio slanje Nacionalne garde u Čikago

Donald Tramp odobrio slanje Nacionalne garde u Čikago

NIN pre 1 sat
Tramp odobrio slanje Nacionalne garde u Čikago

Tramp odobrio slanje Nacionalne garde u Čikago

Radio sto plus pre 1 sat
Žena upucana, Tramp hoće da šalje vojsku na ulice! Bukti rat u "srpskom gradu" u Americi: Sudija u poslednjem trenutku doneo…

Žena upucana, Tramp hoće da šalje vojsku na ulice! Bukti rat u "srpskom gradu" u Americi: Sudija u poslednjem trenutku doneo dramatičnu odluku (video)

Blic pre 2 sata
Rat na ulicama Amerike! Upucana žena, težak sukob demonstranata i policije! Tramp šalje gardu, savezni sudija mu ne…

Rat na ulicama Amerike! Upucana žena, težak sukob demonstranata i policije! Tramp šalje gardu, savezni sudija mu ne dozvoljava! (foto/video)

Kurir pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ČikagoBBCDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Vučić čestitao Babišu pobedu na izborima: "Verujem u snagu prijateljstva i saradnje između Srbije i Češke"

Vučić čestitao Babišu pobedu na izborima: "Verujem u snagu prijateljstva i saradnje između Srbije i Češke"

Blic pre 37 minuta
Požar u džamiji u Engleskoj, policija pojačava zaštitu bogomolja zbog eskalacije nasilja

Požar u džamiji u Engleskoj, policija pojačava zaštitu bogomolja zbog eskalacije nasilja

Nedeljnik pre 12 minuta
Greta Tunberg: Tukli su me i terali da ljubim zastavu, bila sam u ćeliji punoj buva

Greta Tunberg: Tukli su me i terali da ljubim zastavu, bila sam u ćeliji punoj buva

Euronews pre 21 minuta
Preti nam: 13.000 tona otpada iz svemira Evo kako nastaje i gde na Zemlji je već pao i napravio haos

Preti nam: 13.000 tona otpada iz svemira Evo kako nastaje i gde na Zemlji je već pao i napravio haos

Blic pre 12 minuta
Tajani: Cilj još nije ostvaren, ali mir u Gazi je blizu

Tajani: Cilj još nije ostvaren, ali mir u Gazi je blizu

NIN pre 32 minuta