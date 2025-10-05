"Operacija Midvej blic" i Čikago kao ratna zona – suzavac, gumeni meci i poneka pucnjava

Protesti zbog najavljenih hapšenja nelegalnih migranata u Čikagu dobili su novu energiju, pošto je policija ranila ženu, koja je naoružana poluatomatskim oružjem uletela automobilom u policijsko vozilo. Nacionalna garda, koju je predsednik Donald Tramp poslao u ovaj grad, spremna za akciju. Guverner Ilinoisa, Džej Bi Pricker se žestoko protivi odluci Vašingtona. "Čikao je ratna zona", tvrdi Vašington. Uhapšeno i više od 30 srpskih vozača.

Suzavac, gumeni meci i pucnjava - rezultat je prvog dana akcije policije protiv demonstranata u Čikagu, uoči najavljenih hapšenja i proterivanja nelegalnih imigranata u ovom gradu. "Ovaj grad je ratna zona", rekla je ministarka unutrašnjih poslova Kristi Noem, optužujući gradonačelnika Čikaga da "laže kako bi kriminalci mogli i dalje da uništavaju živote ljudi". Flaše, suzavac i poneka pucnjava Posle razmena salvi plastičnih boca i patrona suzavca, koje već neko