"Operacija Midvej blic" i Čikago kao ratna zona – suzavac, gumeni meci i poneka pucnjava

RTS pre 3 sata
Protesti zbog najavljenih hapšenja nelegalnih migranata u Čikagu dobili su novu energiju, pošto je policija ranila ženu, koja je naoružana poluatomatskim oružjem uletela automobilom u policijsko vozilo. Nacionalna garda, koju je predsednik Donald Tramp poslao u ovaj grad, spremna za akciju. Guverner Ilinoisa, Džej Bi Pricker se žestoko protivi odluci Vašingtona. "Čikao je ratna zona", tvrdi Vašington. Uhapšeno i više od 30 srpskih vozača.

Suzavac, gumeni meci i pucnjava - rezultat je prvog dana akcije policije protiv demonstranata u Čikagu, uoči najavljenih hapšenja i proterivanja nelegalnih imigranata u ovom gradu. "Ovaj grad je ratna zona", rekla je ministarka unutrašnjih poslova Kristi Noem, optužujući gradonačelnika Čikaga da "laže kako bi kriminalci mogli i dalje da uništavaju živote ljudi". Flaše, suzavac i poneka pucnjava Posle razmena salvi plastičnih boca i patrona suzavca, koje već neko
(FOTO/VIDEO) Čikago kao ratna zona: Suzavac, pravi i gumeni meci, među uhapšenima i 30 Srba

Žena upucana, Tramp hoće da šalje vojsku na ulice! Bukti rat u "srpskom gradu" u Americi: Sudija u poslednjem trenutku doneo dramatičnu odluku (video)

Guverner Kalifornije tuži Trampovu administraciju zbog nacionalne garde

Guverner Kalifornije izgubio živce Tužiće Trampovu administraciju zbog nacionalne garde

Guverner Kalifornije tuži Trampovu administraciju

Bela kuća: Tramp odobrio slanje 300 vojnika radi zaštite saveznih službenika u Čikagu

Tramp odobrio slanje 300 vojnika radi zaštite saveznih službenika u Čikagu

