Njusom najavio da će tužiti trampovu administraciju: Zbog raspoređivanja nacionalne garde u Oregonu

Večernje novosti pre 22 minuta
Njusom najavio da će tužiti trampovu administraciju: Zbog raspoređivanja nacionalne garde u Oregonu

GUVERNER Kalifornije Gevin Njusom izjavio je danas da će tužiti administraciju američkog predsednika Donalda Trampa, zbog raspoređivanja 300 pripadnika Kalifornijske nacionalne garde u američkoj saveznoj državi Oregon.

Foto: Jutjub printskrin/LA-OC.tv -Nakon što je savezni sud blokirao njegov pokušaj federalizacije Nacionalne garde Oregona, Donald Tramp raspoređuje 300 pripadnika Kalifornijske Nacionalne garde u Oregon. Oni su sada na putu, rekao je Njusom u objavi na platformi X, prenosi Rojters. Njusomova objava usledila je nakon presude američkog saveznog sudije, kojom je Tramp privremeno sprečen da rasporedi 200 vojnika Nacionalne garde Oregona u grad Portland. Sudija je
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Žena upucana, Tramp hoće da šalje vojsku na ulice! Bukti rat u "srpskom gradu" u Americi: Sudija u poslednjem trenutku doneo…

Žena upucana, Tramp hoće da šalje vojsku na ulice! Bukti rat u "srpskom gradu" u Americi: Sudija u poslednjem trenutku doneo dramatičnu odluku (video)

Blic pre 12 minuta
Sud zabranio Trampu da rasporedi vojnike Nacionalne garde u Portlandu

Sud zabranio Trampu da rasporedi vojnike Nacionalne garde u Portlandu

Radio 021 pre 1 sat
(FOTO/VIDEO) Čikago kao ratna zona: Suzavac, pravi i gumeni meci, među uhapšenima i 30 Srba

(FOTO/VIDEO) Čikago kao ratna zona: Suzavac, pravi i gumeni meci, među uhapšenima i 30 Srba

N1 Info pre 2 sata
Guverner Kalifornije tuži Trampovu administraciju zbog nacionalne garde

Guverner Kalifornije tuži Trampovu administraciju zbog nacionalne garde

Politika pre 2 sata
Guverner Kalifornije izgubio živce Tužiće Trampovu administraciju zbog nacionalne garde

Guverner Kalifornije izgubio živce Tužiće Trampovu administraciju zbog nacionalne garde

Dnevnik pre 2 sata
Guverner Kalifornije tuži Trampovu administraciju

Guverner Kalifornije tuži Trampovu administraciju

B92 pre 2 sata
"Operacija Midvej blic" i Čikago kao ratna zona – suzavac, gumeni meci i poneka pucnjava

"Operacija Midvej blic" i Čikago kao ratna zona – suzavac, gumeni meci i poneka pucnjava

RTS pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

GuvernerRojtersKalifornijaJutjubDonald TrampPortlandamerika

Svet, najnovije vesti »

(Video, foto) masovne demonstracije: Stotine hiljada ljudi širom Evrope na protestima u znak podrške Gazi

(Video, foto) masovne demonstracije: Stotine hiljada ljudi širom Evrope na protestima u znak podrške Gazi

Blic pre 37 minuta
U protekla 24 sata Ukrajina oborila 439 ruskih dronova i 39 raketa neviđena odbrana Pad oborenih letelica registrovan na šest…

U protekla 24 sata Ukrajina oborila 439 ruskih dronova i 39 raketa neviđena odbrana Pad oborenih letelica registrovan na šest lokacija

Blic pre 2 minuta
Rusija udara na civile: Ursula fon der Lajen optužuje: "Narod ponovo pati od ruke ruskog varvarstva"

Rusija udara na civile: Ursula fon der Lajen optužuje: "Narod ponovo pati od ruke ruskog varvarstva"

Blic pre 22 minuta
Ruski napad na lavov: Poginula četiri člana iste porodice: U masovnim napadima ima i povređenih

Ruski napad na lavov: Poginula četiri člana iste porodice: U masovnim napadima ima i povređenih

Blic pre 17 minuta
Snažan zemljotres pogodio Kirgistan: Epicentar 83 kilometra južno od grada Taraza

Snažan zemljotres pogodio Kirgistan: Epicentar 83 kilometra južno od grada Taraza

Blic pre 27 minuta