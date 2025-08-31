Tramp ukida 500 radnih mesta u Agenciji za globalne medije i VOA

Administracija američkog predsednika Donalda Trampa ukida preko 500 radnih mesta u medijskoj agenciji nadležnoj za Glas Amerike (VOA) i drugim medijima namenjenim inostranstvu koje finansira vlada, saopštila je zvaničnica administracije nadležna za medije, Kari Lejk.

Lejk je najavila ovaj potez jedan dan nakon što je federalni sudija blokirao njenu odluku da smeni Majkla Abramovica sa mesta izvršnog direktora VOA, preneo je AP. Američki okružni sudija Rojs Lambert u odvojenoj presudi je zaključio da republikanska administracija nije ispoštovala njegov nalog da ponovo uspostavi rad VOA. Lambert je u četvrtak presudio da Abramovic ne može da bude smenjen sa položaja bez odobrenja većine članova Međunarodnog savetodavnog borda za
