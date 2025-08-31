Tramp ukida više od 500 radnih mesta u Glasu Amerike i matičnoj agenciji

Američka agencija pod čijim okriljem je Glas Amerike i drugi međunarodni emiteri koje finansira vlada, ukida više od 500 radnih mesta, rekla je zvaničnica administracije predsednika Donalda Trampa.

Keri Lejk vršilac dužnosti generalne direktorke Američke agencije za globalne medije (USAGM), objavila je kasno sinoć najnoviju rundu ukidanja radnih mesta, dan pošto je savezni sudija sprečio da smeni Majkla Abramovica sa mesta direktora Glasa Amerike. Američki okružni sudija Rojs Lambert je presudio da republikanska administracija nije pokazala kako ispunjava njegova naređenja da povrati operacije Glasa Amerike. On je u naređenju u petak dao administarciji „još