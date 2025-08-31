"Vladimir i volodimir su kao deca na igralištu": Tramp o potencijalnom sastanku veka: "mrze se, moraju još malo da se bore"

Blic pre 16 minuta
"Vladimir i volodimir su kao deca na igralištu": Tramp o potencijalnom sastanku veka: "mrze se, moraju još malo da se bore"

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da je sastanak ruskog predsednika Vladimira Putina sa ukrajinskim kolegom Volodimirom Zelenskim malo verovatan i da bi američki avioni mogli biti potrebni da bi se pomoglo Evropi da okonča rat.

- Trilateralni sastanak će se dogoditi, bilateralni - ne znam. Ponekad ljudi nisu spremni za to. Koristim analogiju. Imate dete i još jedno dete je na igralištu. Mrze se i počinju da se koškaju. Želite da prestanu, ali oni nastavljaju. Posle nekog vremena žele da prestanu. Ponekad moraju malo da se bore pre nego što ih možete naterati da prestanu. Ali to se dešava već dugo. Mnogo ljudi je umrlo - rekao je Tramp u intervjuu za američki list "Daily Caller". On je
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

UKRAJINSKA KRIZA: Ukrajina negira rusko napredovanje i osvajanje teritorija; Kremlj: Evropa ometa Trampove mirovne napore

UKRAJINSKA KRIZA: Ukrajina negira rusko napredovanje i osvajanje teritorija; Kremlj: Evropa ometa Trampove mirovne napore

RTV pre 16 minuta
Kremlj: Evropa ometa Trampove mirovne napore; Ukrajina negira rusko napredovanje i osvajanje teritorija

Kremlj: Evropa ometa Trampove mirovne napore; Ukrajina negira rusko napredovanje i osvajanje teritorija

RTS pre 16 minuta
Merc: Spreman sam da rat u Ukrajini potraje dugo

Merc: Spreman sam da rat u Ukrajini potraje dugo

Politika pre 6 minuta
Ukrajinske snage napale kola hitne pomoći u Zaporožju

Ukrajinske snage napale kola hitne pomoći u Zaporožju

Politika pre 56 minuta
Uživo Rusi nemilosrdni, gađaju tačku po tačku Ukrajina lansirala kontraudar novim "Flamingo" raketama (foto/video)

Uživo Rusi nemilosrdni, gađaju tačku po tačku Ukrajina lansirala kontraudar novim "Flamingo" raketama (foto/video)

Alo pre 1 sat
Rusija optužila Evropu da koči Trampove mirovne napore: "Stoga ćemo nastaviti specijalnu vojnu operaciju"

Rusija optužila Evropu da koči Trampove mirovne napore: "Stoga ćemo nastaviti specijalnu vojnu operaciju"

Mondo pre 2 sata
Kremlj: Evropa sabotira mir, za razliku od Putina i Trampa

Kremlj: Evropa sabotira mir, za razliku od Putina i Trampa

Politika pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

UKRAJINSKA KRIZA: Ukrajina negira rusko napredovanje i osvajanje teritorija; Kremlj: Evropa ometa Trampove mirovne napore

UKRAJINSKA KRIZA: Ukrajina negira rusko napredovanje i osvajanje teritorija; Kremlj: Evropa ometa Trampove mirovne napore

RTV pre 16 minuta
Vođa jemenskih pobunjenika Huti obećao intenziviranje napada na Izrael

Vođa jemenskih pobunjenika Huti obećao intenziviranje napada na Izrael

Danas pre 11 minuta
Kao u filmu „Lov na Crveni oktobar“: NATO razaračima se prišunjale ruske podmornice i nestale, usledila je dramatična potraga…

Kao u filmu „Lov na Crveni oktobar“: NATO razaračima se prišunjale ruske podmornice i nestale, usledila je dramatična potraga

Nova pre 1 minut
Šef međunarodnog biroa Palestinske TV: Da nije hrabrosti novinara, svet nikada ne bi poverovao da Izrael čini ovakve zločine…

Šef međunarodnog biroa Palestinske TV: Da nije hrabrosti novinara, svet nikada ne bi poverovao da Izrael čini ovakve zločine

N1 Info pre 1 minut
Kremlj: Dobar razgovor Putina i Pašinjana na marginama ŠOS

Kremlj: Dobar razgovor Putina i Pašinjana na marginama ŠOS

Sputnik pre 6 minuta