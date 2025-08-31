Merc: Spreman sam na to da rat u Ukrajini potraje dugo

Nemački kancelar Fridrih Merc izjavio je danas da je spreman na to da rat u Ukrajini potraje dugo "s obzirom na to da se ratovi obično završavaju vojnim porazom ili ekonomskim iscrpljenjem", što su, kako je naveo, scenariji koje "ne vidi na horizontu".

"Pripremam se za to da ovaj rat potraje dugo. Ulažu se napori kroz intenzivne diplomatske inicijative da se rat što pre završi, ali to ne može biti po cenu kapitulacije Ukrajine jer bi se Rusija onda jednostavno namerila na neku drugu zemlju", rekao je Merc za nemački javni servis ZDF. Mercove izjave dolaze dan pre isteka roka koji je američki predsednik Donald Tramp postavio za sastanak između predsednika Rusije i Ukrajine s ciljem otvaranja puta za mirovne