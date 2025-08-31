Kalas: EU će istražiti načine da ruska zamrznuta sredstva posluže za obnovu Ukrajine

Danas pre 10 sati  |  FoNet
Kalas: EU će istražiti načine da ruska zamrznuta sredstva posluže za obnovu Ukrajine

Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas izjavila je danas da će EU istražiti načine da zamrznuta novčana sredstva Rusije upotrebi za odbranu i obnovu Ukrajine posle okončanja rata, ali je ocenila da konfiskacija tog novca u ovom trenutku nije politički realna.

Na osnovu sankcija kakve je Brisel uveo protiv Moskve zbog invazije na Rusiju, u članicama EU je zamrznuto oko 210 milijardi evra ruskog novca. Ukrajina i neke članice EU, kao što su Estonija, Litvanija i Poljska, tvrde da bi taj novac trebalo da bude iskorišćen kao podrška Kijevu. Taj predlog su odbacile Francuska, Nemačka i Belgija, gde se nalazi najveći deo zamrznutih sredstava, navodi Rojters. Kaja Kalas je posle današnjeg sastanka ministara spoljnih poslova
