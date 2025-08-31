Ovog septembra cene udžbeničkih kompleta skuplje za oko 2.000 dinara

Danas
Ovog septembra cene udžbeničkih kompleta skuplje za oko 2.000 dinara

U ponedeljak, 1. septembra, školarci bi trebalo da sednu u školske klupe, a pripreme i za ovu školsku godinu uzele su dobar deo kućnog budžeta.

Udžbenici za sve razrede osnovnih škola ove godine skuplje su za oko 2.000 dinara u odnosu na prethodnu, a najviše će morati da izdvoje roditelji osmaka, čije knjige koštaju između 23.500 i 25.500 dinara. Prema Zakonu o osnovnom obrazovanju i vaspitanju „svako lice ima pravo na besplatno i kvalitetno osnovno obrazovanje i vaspitanje u javnoj školi“. U Zakonu se navodi i da „učenik javne škole može besplatno da koristi knjige, školski materijal, prevoz, ishranu, kao
