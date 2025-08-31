Terazijama ponovo idu automobili: Radovi završeni, centralne ulice otvorene za saobraćaj (foto)

Dnevnik pre 31 minuta
Terazijama ponovo idu automobili: Radovi završeni, centralne ulice otvorene za saobraćaj (foto)

Ulice u centru Beograda su danas od 15 časova ponovo otvorene za saobraćaj, nakon što su radovi na tim saobraćajnicama završeni.

Saobraćaj ponovo funkcioniše na Trgu Republike, kao i u ulicama Vasina, Studentski trg, Uzun Mirkova, Kolarčeva, Terazije i Kralja Milana. Saobraćaj u tim ulicama trebalo je da bude uspostavljen u ponoć, ali je Sekretarijat za saobraćaj saopštio da je doneo odluku o puštanju saobraćaja nekoliko sati pre tog roka, s obzirom na to da su gradske službe uspele da završe sve radove na tim saobraćajnicama.
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Trg republike i okolne ulice ponovo otvoreni za saobraćaj, tu je i novi kružni tok: Ćacilend i dalje kod Skupštine FOTO

Trg republike i okolne ulice ponovo otvoreni za saobraćaj, tu je i novi kružni tok: Ćacilend i dalje kod Skupštine FOTO

Nova pre 16 minuta
Od nedelje u 15 časova centar grada ponovo otvoren za saobraćaj

Od nedelje u 15 časova centar grada ponovo otvoren za saobraćaj

Ekapija pre 1 minut
Završeni radovi u centru Beograda – Trg Republike i okolne ulice ponovo otvorene za saobraćaj

Završeni radovi u centru Beograda – Trg Republike i okolne ulice ponovo otvorene za saobraćaj

RTS pre 11 minuta
Ulice u centru Beograda, uključujući Trg Republike i Terazije, ponovo otvorene za saobraćaj, radovi završeni pre roka

Ulice u centru Beograda, uključujući Trg Republike i Terazije, ponovo otvorene za saobraćaj, radovi završeni pre roka

Euronews pre 21 minuta
Saobraćaj u centru Beograda biće pušten nekoliko sati pre najavljenog roka

Saobraćaj u centru Beograda biće pušten nekoliko sati pre najavljenog roka

Euronews pre 41 minuta
Završeni radovi u centru Beograda Sada su ove centralne ulice ponovo otvorene za saobraćaj (foto)

Završeni radovi u centru Beograda Sada su ove centralne ulice ponovo otvorene za saobraćaj (foto)

Alo pre 26 minuta
Trg Republike u Beogradu slobodan za saobraćaj od 15.00, Trg Nikole Pašića i dalje zatvoren

Trg Republike u Beogradu slobodan za saobraćaj od 15.00, Trg Nikole Pašića i dalje zatvoren

Radio 021 pre 2 sata
Povezane vesti »

Beograd, najnovije vesti »

Trg republike i okolne ulice ponovo otvoreni za saobraćaj, tu je i novi kružni tok: Ćacilend i dalje kod Skupštine FOTO

Trg republike i okolne ulice ponovo otvoreni za saobraćaj, tu je i novi kružni tok: Ćacilend i dalje kod Skupštine FOTO

Nova pre 16 minuta
Od nedelje u 15 časova centar grada ponovo otvoren za saobraćaj

Od nedelje u 15 časova centar grada ponovo otvoren za saobraćaj

Ekapija pre 1 minut
Završeni radovi u centru Beograda – Trg Republike i okolne ulice ponovo otvorene za saobraćaj

Završeni radovi u centru Beograda – Trg Republike i okolne ulice ponovo otvorene za saobraćaj

RTS pre 11 minuta
Patrijarh Porfirije služio liturgiju povodom praznika Ikone Presvete Bogorodice Stradalne

Patrijarh Porfirije služio liturgiju povodom praznika Ikone Presvete Bogorodice Stradalne

RTV pre 46 minuta
Terazijama ponovo idu automobili: Radovi završeni, centralne ulice otvorene za saobraćaj (foto)

Terazijama ponovo idu automobili: Radovi završeni, centralne ulice otvorene za saobraćaj (foto)

Dnevnik pre 31 minuta