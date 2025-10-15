Stiže četvrtak, pripremite se

Radio 021 pre 1 sat  |  021.rs
Stiže četvrtak, pripremite se

Četvrtak Novom Sadu donosi mnogo kulturnih događaja koje vredi posetiti.

Predstave, izložbe i različiti festivali samo su neki od dešavanja koji će obeležiti dan pred nama. Mi smo tu, kao i uvek, da vas što bolje pripremimo za izazove u danu pred nama. Zato, počinjemo sa vremenskom prognozom... Vreme U četvrtak će u Novom Sadu biti malo vedrije i minimalno toplije. Minimalna temperatura biće tri, a maksimalna dnevna 18 stepeni. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Većina hroničnih bolesnika može osećati uobičajene tegobe usled
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Na udaru Mediteran i istočna Evropa! Stiže razarujuća oluja, prete i poplave Evo na koji deo Srbije će se prvo obrušiti…

Na udaru Mediteran i istočna Evropa! Stiže razarujuća oluja, prete i poplave Evo na koji deo Srbije će se prvo obrušiti pljuskovi

Dnevnik pre 36 minuta
Oblaci i kiša stižu kod nas! Oglasio se meteorolog, otkrio kad se vreme kvari (foto)

Oblaci i kiša stižu kod nas! Oglasio se meteorolog, otkrio kad se vreme kvari (foto)

Alo pre 46 minuta
Vreme sutra: Posle hladnog jutra, pretežno sunčano i relativno toplo, do 20 stepeni

Vreme sutra: Posle hladnog jutra, pretežno sunčano i relativno toplo, do 20 stepeni

Vesti online pre 1 sat
Bez struje u četvrtak u Brejanovcu

Bez struje u četvrtak u Brejanovcu

Jug press pre 2 sata
Pljuskovi za vikend širom Srbije: Upozorenje RHMZ, pripremite se i za pad temperature

Pljuskovi za vikend širom Srbije: Upozorenje RHMZ, pripremite se i za pad temperature

Mondo pre 2 sata
Vremenska prognoza 16. oktobar 2025.

Vremenska prognoza 16. oktobar 2025.

RTS pre 2 sata
U četvrtak bez struje meštani Brejanovca

U četvrtak bez struje meštani Brejanovca

Stav.life pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi Sad

Beograd, najnovije vesti »

(Mape) šok preokret u oktobru! Nestvaran povratak leta, afrički vazduh donosi +25 stepeni! Zahlađenje će nam posle pasti teže…

(Mape) šok preokret u oktobru! Nestvaran povratak leta, afrički vazduh donosi +25 stepeni! Zahlađenje će nam posle pasti teže nego ikad!

Blic pre 36 minuta
Pretukli čoveka koji je molio za hranu: Jezivo nasilje u Ustaničkoj ulici: Šutiraju žrtvu dok leži na asfaltu (video)

Pretukli čoveka koji je molio za hranu: Jezivo nasilje u Ustaničkoj ulici: Šutiraju žrtvu dok leži na asfaltu (video)

Blic pre 1 sat
Na udaru Mediteran i istočna Evropa! Stiže razarujuća oluja, prete i poplave Evo na koji deo Srbije će se prvo obrušiti…

Na udaru Mediteran i istočna Evropa! Stiže razarujuća oluja, prete i poplave Evo na koji deo Srbije će se prvo obrušiti pljuskovi

Dnevnik pre 36 minuta
Oblaci i kiša stižu kod nas! Oglasio se meteorolog, otkrio kad se vreme kvari (foto)

Oblaci i kiša stižu kod nas! Oglasio se meteorolog, otkrio kad se vreme kvari (foto)

Alo pre 46 minuta
Vreme sutra: Posle hladnog jutra, pretežno sunčano i relativno toplo, do 20 stepeni

Vreme sutra: Posle hladnog jutra, pretežno sunčano i relativno toplo, do 20 stepeni

Vesti online pre 1 sat