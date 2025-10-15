Pljuskovi za vikend širom Srbije: Upozorenje RHMZ, pripremite se i za pad temperature

Nakon nekoliko sunčanih i toplih dana, u Srbiji promena vremena počinje od petka 17. oktobra prema najavama meteorologa.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavljuje pljuskove od petka. "Do kraja dana na severu Srbije umereno do pretežno oblačno, u ostalim krajevima pretežno vedro ili malo oblačno", piše RHMZ. U četvrtak 16. oktobra hladno u ranim jutarnjim časovima. Jutarnja temperatura od nula do sedam stepeni, najviša od 15 do 20. Krajem dana zahlađenje. Prema najavi RHMZ-a, pljuskovi u Srbiju se vraćaju u petak 17. oktobra. Kiša dolazi sa jugozapada i juga Srbije i do