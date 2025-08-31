(Video, foto) veličanstvenim vatrometom u Futogu poslate poruke mira Novosađani iz svih delova grada jasno rekli ne blokadama dostojanstven skup za povratak normalnom životu

Veličanstvenim vatrometom u Futogu završena je šetnja protiv blokada koja je okupila više hiljada građana Novog Sada i okoline koji su poslali poruke mira.

Više hiljada građana okupilo se u Veterniku kako bi iskazali svoje nezadovoljstvo višemesečnim blokadama i uličnim nasiljem koji su potom prošetali do Sportskog centra u Futogu. A post shared by Dnevnik (@dnevnik.rs) Nepregledna kolobna građana na čelu sa motoristima poslala je jasnu poruku da je dosta blokada i da žele da se vrate normalnom životu. Oni su nosili zastave Srbije, majice na kojima piše "Srbija", "Novi Sad protiv blokada" i majice u bojama srpske