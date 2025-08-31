VIDEO Tuča između pristalica SNS-a u Veterniku: Intervenisala Žandarmerija i razdvojila sukobljene

N1 Info pre 2 sata  |  N1 Beograd
VIDEO Tuča između pristalica SNS-a u Veterniku: Intervenisala Žandarmerija i razdvojila sukobljene

Tokom šetnje pristalica Srpske napredne stranke u Veterniku došlo je do tuče.

Tuča se desila između pristalica SNS-a u protestnoj koloni. Intervenisali su pripadnici Žandarmerije i razdvojili su dve grupe koje su se sukobile. Prema nezvaničnim informacijama, tuča je navodno prvo izbila u prodavnici pa se nastavila u protestnoj koloni. Kako javlja reporterka N1, u protestnoj koloni su viđeni gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin, pokrajinska premijerka Maja Gojković i predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević.
