Vučić ne sme da izneveri Trampa

Iako je Tužilaštvo za organizovani kriminal utvrdilo da je tom kulturnom dobru zaštita skinuta falsifikovanim dokumentom, vlast je rešila da po hitnom postupku usvoji propis koji će omogućiti rušenje Generalštaba, bez obzira na važeće zakone i stavove struke

Vlast koju predvodi Aleksandar Vučić odlučila je da po svaku cenu ispuni obećanje dato američkom predsedniku Donaldu Trampu i firmama njegovog zeta Džareda Kušnera preda kompleks Generalštaba koji je zaštićen kao spomenik kulture. Budući da je Tužilaštvo za organizovani kriminal utvrdilo da je sa tog kompleksa zaštita skinuta falsifikovanim dokumentom, 110 poslanika SNS-a i njenih satelita rešenje je pronašlo u leks specijalisu kojim će biti omogućeno rušenje