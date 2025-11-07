Završena rasprava u Skupština za danas: Poslanici opozicije brane Generalštab, vlast tvrdi da je ruševina

Sednica Skupštine Srbije, na kojoj se trenutno raspravlja o amandmanima na specijalni zakon za kompleks zgrada Generalštaba oštećenih u NATO bombardovanju 1999. godine, završena je večeras oko 18 časova.Predsednica parlamenta Ana Brnabić najavila je sednica, odnosno raspravu po amandmanima, biti nastavljena sutra od 10 časova.

Dok se opozicioni poslanici protive rušenju tog kompleksa, tvrdeći da je na tom mestu planirana izgradnja hotela Džareda Kušnera, zeta američkog predsednika Donalda Trampa, iako je kompleks zaštićen kao kulturno dobro, poslanici vlasti tvrde da je to ruševina koju je nemoguće obnoviti, ne pominjući hotel. Opozicija je zamerila i što će taj kompleks, koji je ;prema njihovoj oceni, jedan od simbola otpora NATO agresiji, biti praktično poklonjen stranom investitoru,