Euronews pre 37 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
uživo RAT U UKRAJINI Zelenski: Rusija izgubila više od 290.000 vojnika od početka godine

Rat u Ukrajini traje 1.285 dana i prema rečima nemačkog kancelara Fridriha Merca, biće završen tek kada Rusija više ne bude u mogućnosti da ga vodi iz ekonomskih i vojnih razloga, jer su diplomatski napori u poslednjim nedeljama neuspešni.

Načelnik Generalštaba Oružanih snaga Rusije Valerij Gerasimov govorio je o tome koliko je ruska vojska zauzela ukrajinskih oblasti tokom "prolećno-letnje kampanje" i prema njegovim tvrdnjama Rusija je od marta zauzela više od 3.500 kvadratnih kilometara i 149 naseljenih mesta u Ukrajini. Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da je sastanak ruskog predsednika Vladimira Putina sa ukrajinskim kolegom Volodimirom Zelenskim malo verovatan i da bi američki avioni mogli
