Detaljno o trećoj novoj meri države Izvršitelji neće moći da oduzmu stan dužniku pod ova 3 uslova: Kako će to funkcionisati i koji je njen cilj

Kurir pre 36 minuta  |  RTS
Nove izmene donose promenu u načinu postupanja izvršitelja.

Nove izmene donose promenu u načinu postupanja izvršitelja.

Zasad se ne zna kad će zakon biti pred poslanicima, odnosno kada će biti sazvana sednica Skupštine. Među novim ekonomskim merama za poboljšanje standarda i života građana nalazi se i izmena Zakona o izvršenju i obezbeđenju, a nacrt izmene zakona priprema Ministarstvo pravde. Čeka zasedanje Skupštine da se o njemu izjasne poslanici. Prema izmenama, izvršitelji neće moći da oduzmu nekretninu dužniku, pod tri uslova koji prate tu meru, kroz dva nova člana. U prvom
