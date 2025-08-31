Da li je ovo pravi put za Crvenu zvezdu? Vladan Milojević još uvek ne može da preboli Pafos

Mondo pre 1 sat  |  Jelena Bijeljić
Da li je ovo pravi put za Crvenu zvezdu? Vladan Milojević još uvek ne može da preboli Pafos

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević izneo je utiske posle ubedljive pobede u Novom Pazaru, u okviru 7. kola Superlige Srbije.

On je uspeo da odmori i rastereti igrače koji su igrali više minuta evropskim mečevima, ali nisu previše odmarali, pošto im je dao šansu u drugom poluvremenu. Krenuo je meč sa Arnautovićem i Radonjićem koji su zamenjeni u 63. minutu, a kapiten Mirko Ivanić i Šerif dobili su šansu od 71. minuta. Strateg crveno-belih kaže da je ovo dobar način za povratak na pobednički kolosek nakon šokantnog ispadanja iz Lige šampiona. "Najveći izazov smo bili sami sebi. Vratili smo
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Gei sjajan u pobedi Kristal Palasa na “Vila parku” (video)

Gei sjajan u pobedi Kristal Palasa na “Vila parku” (video)

Sportski žurnal pre 4 minuta
Milojević: Reakcija posle neželjenog rezultata u Evropi

Milojević: Reakcija posle neželjenog rezultata u Evropi

RTS pre 1 sat
Kakav palas – strašan palas: Aston Vila deklasirana na domaćem terenu! Vladan Milojević nakon pobede: „Želeli smo da vidimo…

Kakav palas – strašan palas: Aston Vila deklasirana na domaćem terenu! Vladan Milojević nakon pobede: „Želeli smo da vidimo reakciju!“

Hot sport pre 39 minuta
Vladan Milojević nakon pobede: „Želeli smo da vidimo reakciju!“ emotivne scene u rigi: Bogdanović ispraćen iz hotela kako…

Vladan Milojević nakon pobede: „Želeli smo da vidimo reakciju!“ emotivne scene u rigi: Bogdanović ispraćen iz hotela kako dolikuje!

Hot sport pre 1 sat
Milojević: Reakcija posle Pafosa; Branković: Presudio individualni kvalitet

Milojević: Reakcija posle Pafosa; Branković: Presudio individualni kvalitet

Sportski žurnal pre 39 minuta
Milojević: "Sami smo sebi najveći izazov!"

Milojević: "Sami smo sebi najveći izazov!"

Sportske.net pre 34 minuta
Vladan Milojević posle ubedljive pobede nad novim pazarom: Želeli smo da vidimo reakciju, zadovoljan sam igrom

Vladan Milojević posle ubedljive pobede nad novim pazarom: Želeli smo da vidimo reakciju, zadovoljan sam igrom

Dnevnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaLiga ŠampionaNovi PazarSuperligaVladan Milojević

Sport, najnovije vesti »

Evrobasket: Novi poraz Bosne, Poljska zabeležila novi trijumf

Evrobasket: Novi poraz Bosne, Poljska zabeležila novi trijumf

Danas pre 30 minuta
Oprostio se od saigrača: Bogdanovića cela ekipa ispratila kada je napuštao hotel

Oprostio se od saigrača: Bogdanovića cela ekipa ispratila kada je napuštao hotel

Danas pre 1 sat
Rutinska pobeda Zvezde: Arnautović pokazao zbog čega je doveden

Rutinska pobeda Zvezde: Arnautović pokazao zbog čega je doveden

Danas pre 2 sata
Evrobasket: Potop Francuske u Poljskoj

Evrobasket: Potop Francuske u Poljskoj

Danas pre 4 sati
Mađar fenomenalnim golom iz slobodnjaka rešio derbi Premijer lige (VIDEO)

Mađar fenomenalnim golom iz slobodnjaka rešio derbi Premijer lige (VIDEO)

Danas pre 3 sata