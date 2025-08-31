Da li je ovo pravi put za Crvenu zvezdu? Vladan Milojević još uvek ne može da preboli Pafos

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević izneo je utiske posle ubedljive pobede u Novom Pazaru, u okviru 7. kola Superlige Srbije.

On je uspeo da odmori i rastereti igrače koji su igrali više minuta evropskim mečevima, ali nisu previše odmarali, pošto im je dao šansu u drugom poluvremenu. Krenuo je meč sa Arnautovićem i Radonjićem koji su zamenjeni u 63. minutu, a kapiten Mirko Ivanić i Šerif dobili su šansu od 71. minuta. Strateg crveno-belih kaže da je ovo dobar način za povratak na pobednički kolosek nakon šokantnog ispadanja iz Lige šampiona. "Najveći izazov smo bili sami sebi. Vratili smo