Izraelska vojska najavila da će ciljati lidere Hamasa i u inostranstvu

Izraelska vojska saopštila je danas da će ciljati lidere palestinskog pokreta Hamas i u inostranstvu, nakon što je objavila smrt portparola vojnog krila islamističkog pokreta u Pojasu Gaze. "U Pojasu Gaze, juče smo pogodili jednog od visokih lidera Hamasa Abua Obeidu.

To nije gotovo, većina lidera Hamasa je u inostranstvu, a mi ćemo i njih pogoditi", rekao je načelnik Generalštaba izraelske vojske Ejal Zamir, navodi se u saopštenju vojske. Izraelski ministar odbrane Izrael Kac izjavio je ranije danas da je portparol oružanog krila palestinskog pokreta Hamas "eliminisan" u Pojasu Gaze, u izraelskom vojnom napadu. "Teroristički portparol Hamasa Abu Obeida eliminisan je u Gazi i pridružio se ostalima eliminisanim sa osovine zla