Likvidiran portparol Hamasa: "Poslat je da im se pridruži na dnu pakla"

Portparol Hamasa Abu Obeida ubijen je u izraelskom vazdušnom napadu u subotu, potvrdio je danas ministar odbrane Izraela Izrael Kac.

Ministar je u objavi na mreži X napisao da je "dugogodišnji portparol Hamasa poslat da se pridruži ''svim eliminisanim članovima osovine zla iz Irana, Gaze, Libana i Jemena - na dnu pakla", prenosi Tajms of Izrael. Kac je u objavio dodao da će se Obeidi, kako se vojne akcije u Gazi budu intenzivirale, "pridružiti još mnogi saučesnici u zločinu." Ranije su neimenovani izraelski zvaničnici izrazili uverenje da je napad bio uspešan, ali je Kac prvi visoki zvaničnik