AMSS: Kiša otežava vožnju, na granici u Batrovcima čeka se dva sata

Vozače danas očekuje napornija vožnja zbog najavljene kiše i lokalnih pljuskova, uz promenljiv intenzitet saobraćaja sa očekivanim pojačanjem na prilazima većih gradova u kasnijim popodnevnim satima, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije.

Posebno treba biti oprezan kroz useke i na putevima u planinskim područjima gde se posle pljuskova često događaju odroni. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja. Putnička vozila se na izlazu iz zemlje na prelazu Batrovci zadržavaju dva sata, a na ulazu u zemlju na prelazu Gradina 20 minuta. Kamioni na izlazu na prelazu Batrovci čekaju jedan sat.