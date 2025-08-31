Analitičar međunarodnih odnosa: Vučićevo pismo u Gardijanu objavljeno u rubrici "Pisma čitalaca"

Analitičar međunarodnih odnosa: Vučićevo pismo u Gardijanu objavljeno u rubrici "Pisma čitalaca"

Analitičar međunarodnih odnosa Mirko Dautović rekao je, govoreći o pismu predsednika Aleksandra Vučića Gardijanu, da je to "prilično slab pokušaj PR zamagljivanja".

"Ja bih rekao da je Gardijanovo uredništvo to vrlo jasno prepoznalo. To je prvo objavljeno tek juče, u subotu, u štampanom izdanju Gardijana u dodatku za vikend, na sedmoj stranici u rubrici 'Pisma čitalaca' ispod fotografija sa pijace, nekih šargarepa... Po tome možete videti da je to objavljeno reda radi. To je ponižavajuće - da pismo jednog predsednika bude objavljeno tu", kazao je Dautović. "On verovatno traži od svog PR tima da uradi nešto i da je ovo sve što
