Centar grada "prodisao": Svi glavni radovi gotovi pre roka, ovako sada izgledaju Trg i Terazije

Ulice u centru Beograda su danas od 15 časova ponovo otvorene za saobraćaj, nakon što su radovi na tim saobraćajnicama završeni.

Saobraćaj ponovo funkcioniše na Trgu Republike, kao i u ulicama Vasina, Studentski trg, Uzun Mirkova, Kolarčeva, Terazije i Kralja Milana. Saobraćaj u tim ulicama trebalo je da bude uspostavljen u ponoć, ali je Sekretarijat za saobraćaj saopštio da je doneo odluku o puštanju saobraćaja nekoliko sati pre tog roka, s obzirom na to da su gradske službe uspele da završe sve radove na tim saobraćajnicama. (Telegraf.rs/Tanjug)