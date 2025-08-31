Merc se protivi slanju mirovnih snaga u Ukrajinu: "Pripremam se za to da ovaj rat potraje dugo"

Nemački kancelar Fridrih Merc izjavio je danas da se protivi slanju kopnenih mirovnih snaga u Ukrajinu u ovom trenutku, dodavši da je sada fokus razgovora o bezbednosnim garancijama za Kijev.

Govoreći za televiziju ZDF, Merc je rekao da ne gubi nadu da će primirje u Ukrajini biti postignuto sledeće godine, ali je dodao da ''ni ne gaji iluzije'' i da je spreman da dug rat. - Trudimo se da okončamo (rat) što je pre moguće. Ali svakako ne po cenu predaje Ukrajine - rekao je on. Merc je napomenuo da rat može da se završi sutra ako Ukrajina kapitulira, preda se i izgubi svoju nezavisnost, istakavši da to stvara veće probleme na duge staze. - Tek tada će