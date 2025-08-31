U prvi razred kreće 65.000 đaka! Stanković: "Sve je spremno za početak nove školske godine"

Telegraf pre 3 sata  |  Telegraf.rs/Tanjug
U prvi razred kreće 65.000 đaka! Stanković: "Sve je spremno za početak nove školske godine"

Nova školska godina počinje sutra, a među 530.000 osnovaca je i 65.000 prvaka.

Kako je rečeno Tanjugu u Ministarstvu prosvete, u srednju školu sutra polazi 240.000 đaka, od kojih 62.000 u prvu godinu. Na jezicima nacionalnih manjina nastavu će pohađati 27.000 učenika osnovnih i 8.800 učenika srednjih škola u Srbiji. Tačan broj učenika biće poznat do kraja septembra, nakon što škole unesu podatke o učenicim u esDnevnik, navode iz Ministarstva prosvete. Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je danas da je sve spremno za početak nove
Nikad neizvesniji početak školske godine, roditelji zbunjeni: Ove škole štrajkuju, a neke počinju sa skraćenim časovima

Mondo pre 14 minuta
Ministar prosvete: Đaci koji sutra izostanu sa nastave zbog protesta dobiće neopravdane

Jugmedia pre 59 minuta
Da li će sutra biti nastave u svim školama? U Petoj gimnaziji protest već rano ujutru, u nekima bojkot nastave, a negde skraćeni časovi

Blic pre 1 sat
Da li će sutra biti nastave u svim školama? U Petoj gimnaziji protest već rano ujutru, u nekima bojkot nastave, a negde skraćeni časovi

Blic pre 1 sat
Sve škole otvaraju sutra svoja vrata

RTK pre 3 sata
Počinje nova školska godina u prvi razred kreće 65.000 đaka

Dnevnik pre 3 sata
Sutra počinje školska godina: Prvo polugodište traje do 30. decembra, u Vojvodini do 23. decembra

Zoom UE pre 4 sati
U Veterniku dva skupa: Prisutne jake policijske snage

N1 Info pre 34 minuta
Zbog demonstracija u Indoneziji ministar odbrane najavio čvrste mere

Beta pre 15 minuta
FOTO, VIDEO: Žandarmerija na ulazu u Futog, počela šetnja pristalica vlasti

Radio 021 pre 15 minuta
Novi upisni rok na TF Bor. Prijave od sutra

Ist media pre 29 minuta
Jake policijske snage u Veterniku: Žandarmerija kordonom razdvojila dva skupa

Nedeljnik pre 19 minuta