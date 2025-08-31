Erdogan stigao u Kinu: Turski predsednik učestvuje na samitu ŠOS-a

Večernje novosti pre 2 sata
Erdogan stigao u Kinu: Turski predsednik učestvuje na samitu ŠOS-a

PREDSEDNIK Turske Redžep Tajip Erdogan stigao je u Tjenđin, u Kini, kako bi učestvovao na 25. samitu Saveta šefova država Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS).

Foto Tanjug/AP/Achmad Ibrahim Erdogana su na međunarodnom aerodromu u Pekingu dočekali kineski državni ministar Lej Hajcao, turski ambasador u Pekingu Selčuk Unal i osoblje ambasade. On će prisustvovati večeri koju će u čast lidera prirediti kineski predsednik Si Đinping u okviru 25. samita Saveta šefova država ŠOS-a, prenosi Anadolija. Turski predsednik će takođe održati bilateralne razgovore sa drugim liderima, posebno sa svojim domaćinom kolegom Si Đinpingom.
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Crveni tepih za ruskog lidera: Putin stigao u Kinu, da li dolazi kraj američkoj dominaciji?

Crveni tepih za ruskog lidera: Putin stigao u Kinu, da li dolazi kraj američkoj dominaciji?

Mondo pre 1 sat
Putin stigao u Kinu, dočekan kao car! Si mu priredio veličanstveni crveni tepih! Stižu i drugi lideri, ovo je plan…

Putin stigao u Kinu, dočekan kao car! Si mu priredio veličanstveni crveni tepih! Stižu i drugi lideri, ovo je plan! (foto/video)

Kurir pre 2 sata
Rusija i Kina se udružuju protiv Zapada; Putin stigao kod Si Đinpinga VIDEO

Rusija i Kina se udružuju protiv Zapada; Putin stigao kod Si Đinpinga VIDEO

B92 pre 1 sat
"Odnos Pekinga i Moskve je najbolji u istoriji": Putin doputovao u Kinu, dočekao ga crveni tepih (video)

"Odnos Pekinga i Moskve je najbolji u istoriji": Putin doputovao u Kinu, dočekao ga crveni tepih (video)

Blic pre 2 sata
Erdogan stigao u Kinu, učestvuje na samitu ŠOS-a

Erdogan stigao u Kinu, učestvuje na samitu ŠOS-a

RTV pre 2 sata
Putin stigao u Kinu na samit Šangajske organizacije za saradnju

Putin stigao u Kinu na samit Šangajske organizacije za saradnju

N1 Info pre 2 sata
Putin stigao u Kinu: Udružuju snage protiv Zapada?

Putin stigao u Kinu: Udružuju snage protiv Zapada?

Vesti online pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

TanjugErdoganAerodromPekingKinaTurska

Svet, najnovije vesti »

Šta treba pratiti na samitu Šangajske organizacije za saradnju?

Šta treba pratiti na samitu Šangajske organizacije za saradnju?

Slobodna Evropa pre 4 minuta
Mask: Evropa izumire

Mask: Evropa izumire

Pravda pre 8 minuta
Rusija će biti u prednosti kad njene zastave budu u Nikolajevu, Odesi i Pridnjestrovlju

Rusija će biti u prednosti kad njene zastave budu u Nikolajevu, Odesi i Pridnjestrovlju

Pravda pre 8 minuta
Gutereš: Kina ima izuzetno važnu ulogu u očuvanju multilateralizma

Gutereš: Kina ima izuzetno važnu ulogu u očuvanju multilateralizma

NIN pre 4 minuta
Putin sleteo u Kinu gde počinje samit

Putin sleteo u Kinu gde počinje samit

Bloomberg Adria pre 9 minuta