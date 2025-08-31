Erdogan stigao u Kinu: Turski predsednik učestvuje na samitu ŠOS-a

PREDSEDNIK Turske Redžep Tajip Erdogan stigao je u Tjenđin, u Kini, kako bi učestvovao na 25. samitu Saveta šefova država Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS).

Foto Tanjug/AP/Achmad Ibrahim Erdogana su na međunarodnom aerodromu u Pekingu dočekali kineski državni ministar Lej Hajcao, turski ambasador u Pekingu Selčuk Unal i osoblje ambasade. On će prisustvovati večeri koju će u čast lidera prirediti kineski predsednik Si Đinping u okviru 25. samita Saveta šefova država ŠOS-a, prenosi Anadolija. Turski predsednik će takođe održati bilateralne razgovore sa drugim liderima, posebno sa svojim domaćinom kolegom Si Đinpingom.