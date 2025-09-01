Ceo svet mrzi milijardera iz Poljske - tajkun oteo kačket dečaku i još se diči time VIDEO

B92 pre 5 minuta
US Open je poznat po uzbuđenjima, ali ovog puta drama nije bila na terenu, već na tribinama.

Nakon što je poljski teniser Kamil Majčrzak pobedio devetog nosioca Karen Hačanova u pet setova, prišao je publici da podeli radost. Dao je autograme, mahao, i posebno uputio kačket dečaku po imenu Brok. Pre nego što je Brok stigao da prihvati poklon, poljski građevinski tajkun Pjotr Ščerek zgrabio je kačket, stavio ga u torbu svoje žene i otišao. Dečak je ostao zbunjen i povređen, vičući: "Šta to radite?" Ščerek je odmah prepoznat, a internet je reagovao burno.
