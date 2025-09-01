Ceo svet mrzi milijardera iz Poljske - tajkun oteo kačket dečaku i još se diči time VIDEO

US Open je poznat po uzbuđenjima, ali ovog puta drama nije bila na terenu, već na tribinama.

Nakon što je poljski teniser Kamil Majčrzak pobedio devetog nosioca Karen Hačanova u pet setova, prišao je publici da podeli radost. Dao je autograme, mahao, i posebno uputio kačket dečaku po imenu Brok. Pre nego što je Brok stigao da prihvati poklon, poljski građevinski tajkun Pjotr Ščerek zgrabio je kačket, stavio ga u torbu svoje žene i otišao. Dečak je ostao zbunjen i povređen, vičući: "Šta to radite?" Ščerek je odmah prepoznat, a internet je reagovao burno.