VIDEO Biznismen oteo kačket detetu, pa se još više obrukao: Ovakva sramota dugo nije viđena

Jedna od najbizarnijih scena US opena odigrala se kada je poljski teniser Kamil Majhšak pokušao da obraduje mladog navijača poklonom – a onda se dogodio šok.

Dok je Majhšak prilazio publici da uruči kačket dečaku po imenu Brok, kačket mu je pred nosom oteo Piotr Ščerek, poljski milioner i direktor kompanije Drogbruk. Kamere su zabeležile trenutak, snimak je ubrzo postao viralan i prikupio desetine miliona pregleda, dok su navijači širom sveta osudili postupak odraslog čoveka. #related-news_0 Dečak je pokušavao da dozove Majhšaka i objasni da nije dobio poklon, ali u gužvi to nije uspeo. Kada je kasnije video šta se