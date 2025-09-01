Evrobasket, 6. dan: Srbija protiv Turske za pol-poziciju, Nemci na 60+ protiv Britanaca

BBC News pre 21 minuta

TOMS KALNINS/EPA/Shutterstock Njega ni ovako ne možete zaustaviti - Nikola Jokić u meču protiv Češke

Srbija i Turska će u direktnom duelu odlučiti koja će selekcija sa prvog mesta Grupe A u nokaut fazu Evropskog košarkaškog prvenstva.

Srbija je odigrala rutinski meč protiv autsajdera Češke, na momente je igrala egzibiciono, a po ekipu je bilo najvažnije da je mogao malo više da odmara centar Nikola Jokić, jedan od najboljih košarkaša današnjice.

Baš ovakav duel, bez mnogo stresa, bio je potreban ekipi Srbije posle saznanja da kapiten Bogdan Bogdanović zbog povrede neće moći da nastavi takmičenje.

Srbija je ubedljivo pobedila Češku 82:60 (27:5, 18:18, 16:20, 21:17) i u sredu od 20:15 će protiv sjajne Turske voditi megdan za prvu poziciju pred nokaut fazu.

Veću minutažu dobili su plejmejker Vasilije Micić koji se od početka šampionata 'traži', kao i drugi centar Nikola Milutinov.

Kada je Micić pogodio najpre 'dugu' dvojku, potom i trojku, dobio je ovacije sa tribina od srpskih navijača.

Od ostalih utakmica dana, a igrali su se mečevi Grupe A i Grupe B, izdvajamo i prvu pobedu Crne Gore, kao i više nego ubedljiv trijumf Nemačke nad Velikom Britanijom - čak 63 razlike.

Grupa A: Turci lako 'rešili' Estonce, Litvanci rutinski sa Portugalcima

Košarkaši Turske su bez većih problema savladali selekciju Estonije u Rigi 84:64 (25:13, 21:14, 19:22, 19:15).

Ekipa selektora Ergina Atamana potvrdila je kvalitet i ambicije i danas protiv nejakog rivala, najavivši da u dobroj formi dočekuje okršaj sa Srbijom u sredu koji će odlučiti o prvom mestu u grupi.

Turke je, kao i na prethodnim utakmicama, predvodio „Bejbi Jokić", kako je nadimak centra Alperena Šenguna.

Ubacio je 21 poen i zabeležio osam skokova.

Ercan Osmani dodao je na to još 14 poena i deset uhvaćenih lopti, dok je Adem Bona meč završio sa 12 poena.

Kod Estonaca, kojima je ovo bio treći poraz u grupnoj fazi takmičenja, najzapaženiji bio je Kristijan Kulame sa 16 poena, a četiri manje ubacio je Kregor Hermet.

U Grupi A, domaćin Letonija je rutinski savladala Portugal 78:62 (23:21, 27:7, 15:15, 13:19).

Letonci sada imaju skor 2-2 i u poslednjem kolu u grupi biće veliki favorit protiv Češke.

TOMS KALNINS/EPA/Shutterstock Davis Bertans, košarkaš Letonije, u prodoru pored dvojice igrača Portugala

Grupa B: Nemačka rasturila Britaniju, Litvanci dobili rovovsku bitku protiv Finaca

Preživela je crnogorska košarkaška reprezentacija utakmicu koja je bila 'biti ili ne biti' na Evropskom prvenstvu.

Posle tri ubedljiva poraza protiv tri najjača protivnika u Grupi B, Crna Gora je u matine terminu u finskom Tampereu u dramatičnoj utakmici savladala Švedsku 87:81 (18:15, 22:19, 31:24 i 23:16).

Crnogorcima je od ovog meča zavisilo da li će zadržati nadu da se ipak plasiraju u osminu finala - poraz bi značio da više nemaju nikakve šanse.

Šveđani su u poslednjoj četvrtini napravili seriju 10-0 i poveli 75:70, ali se u ekipi Crne Gore 'pojavio' Kajl Olmen.

Fenomenalnom rolom u poslednjim minutima - nanizao je 10 poena - vratio je prednost Crnoj Gori.

Do tada je iz igre šutirao 0-9.

Šveđani su se potom približili Crnogorcima na poen, ali su prosuli nekoliko prilika u napadu da preokrenu.

Još jednu sjajnu partiju pružio je centar Nikola Vučević, prva zvezda oslabljenog crnogorskog tima, sa 23 poena.

Odlučujući meč za Crnu Goru je u sredu, 3. septembra protiv Velike Britanije (od 12:30).

U derbiju dana Grupe B, Litvanci su dobili rovovsku bitku protiv upornih Finaca, nošenih podrškom sa tribina.

Litvanija je pobedila 81:78 i u poslednjem kolu protiv Švedske ima priliku da zauzme drugo mesto u grupi.

Finci igraju protiv Nemačke koja je dominirala i svim dosadašnjim utakmicama.

Slavni engleski igrač Gari Lineker svojevremeno je rekao da je „fudbal jednostavna igra u kojoj 22 čoveka jure loptu 90 minuta, a na kraju uvek pobede Nemci".

U slučaju košarke na ovom EP, a pogotovo kad je u pitanju današnji duel sa Velikom Britanijom, moglo bi da se parafrazira da je „košarka jednostavna igra u kojoj samo Nemci jure loptu 40 minuta i na kraju pobede".

Nemačka selekcija je u Tampereu ubedljivo savladala Veliku Britaniju 120:57 i sačuvala maksimalan učinak na šampionatu sa četiri pobede.

Britanci su i dalje bez pobede na EP i šanse za plasman u nokaut fazu sada su im svedene na minimum.

Najbolji strelac Nemačke danas je bio Tristan da Silva sa 25 poena, Denis Šreder dodao je 19, a Franc Vagner je upisao 18 poena i 10 asistencija.

Po 11 poena za Britance postigli su Pol Vilan i Majls Heson.

