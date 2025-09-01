Danas počinje beogradska Nedelja ponosa

Beta pre 54 minuta

Beogradska "Nedelja ponosa", koja se ove godine održava pod sloganom "Za porodicu", će zvanično biti otvorena u parku Manjež, a tradicionalna Beograd prajd šetnja najavljena je za subotu, 6. septembar.

Prajd šetnja, kako su ranije saopštili organizatori, ove godine će biti protestna šetnja, a umesto muzike - praviće se buka, jer Prajd "solidarno stoji uz studente i građane u borbi za ravnopravnije i bolje društvo".

Koncerti u parku Manjež su već godinama neizostavan deo te manifestacije, ali organizatori navode da dok studenti i građani trpe policijsku brutalnost, dok postoje politički zatvorenici i mladi aktivisti na poternicama, Prajd ne želi da učestvuje "u prividu normalnosti".

Program u Prajd parku biće prilagođen, a tradicionalni koncert, prema njihovim rečima, zameniće govori LGBTI+ aktivista, studenata i žrtava policijske brutalnosti, uz obraćanje i nastup kraljice Prajda, hora, kao i lokalnog kvir didžeja.

Ovogodišnji "Prajd haus" biće, kao i prošle godine, kulturni centar Grad, gde će se održati većina događaja - od tradicionalnih "Razgovora sa zajednicom" do dreg žurki i solidarnih akcija.

Program, koji se u celosti može pronaći na sajtu Beograd prajda (prajd.rs) odvijaće se i na drugim lokacijama, poput pozorišnih predstava u Hartefakt kući i KC Magacinu, te izložbi u Endžio habu i Ostavinskoj galeriji.

Ovogodišnja kuma Prajda je novinarka Olivera Kovačević, nekadašnja urednica takmičenja Pesma za Evroviziju na Radio-televiziji Srbije, dok je kraljica Prajda dreg umetnica Lola Love iz kolektiva Harem Girls.

Zahtevi Beograd prajda godinama su nepromenjeni, jer nijedan od njih država nije ispunila, a prva dva se odnose na usvajanje Zakona o istopolnim zajednicama i Zakona o rodnom identitetu.

Nacrti tih zakona izrađeni su pre više godina, što je potvrdilo i ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, ali je predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da dok je on na toj funkciji, oni neće biti usvojeni.

Beograd prajd traži i poboljšanje zdravstvenih usluga za trans osobe, brzu i adekvatnu reakciju državnih organa i javnu osudu predstavnika vlasti na govor mržnje i zločine motivisane mržnjom prema LGBT+ zajednici, kao i eksplicitno prepoznavanje LGBT+ u lokalnim akcionim planovima, kao jedne od osetljivih društvenih populacija.

Među zahtevima su i izvinjenje svim građanima Srbije koji su pre 1994. godine bili sudski i na druge načine progonjeni zbog svoje seksualne orijentacije i rodnog identiteta, obrazovanje i edukacija mladih o seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu, besplatna i lako dostupna preekspoziciona i postekspoziciona profilaksa (PrEP i PEP).

Zahtev je i da ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja po hitnom postupku izvrši standardizaciju usluge Terenski saradnik.

(Beta, 01.09.2025)

Povezane vesti »

Danas počinje beogradska Nedelja ponosa, Prajd protestna šetnja u subotu

Danas počinje beogradska Nedelja ponosa, Prajd protestna šetnja u subotu

NIN pre 49 minuta
Danas počinje beogradska Nedelja ponosa

Danas počinje beogradska Nedelja ponosa

Radio sto plus pre 44 minuta
Danas počinje beogradska Nedelja ponosa, Prajd protestna šetnja u subotu

Danas počinje beogradska Nedelja ponosa, Prajd protestna šetnja u subotu

Danas pre 1 sat
Počinje beogradska "Nedelja ponosa", ove godine slogan "Za porodicu"

Počinje beogradska "Nedelja ponosa", ove godine slogan "Za porodicu"

Radio 021 pre 1 sat
Počinje beogradska Nedelja ponosa, Prajd protestna šetnja u subotu

Počinje beogradska Nedelja ponosa, Prajd protestna šetnja u subotu

N1 Info pre 2 sata
Nedelja ponosa u Beogradu pod sloganom „Za porodicu“

Nedelja ponosa u Beogradu pod sloganom „Za porodicu“

Vreme pre 2 sata
Povezane vesti »

Politika, najnovije vesti »

Danas počinje beogradska Nedelja ponosa

Danas počinje beogradska Nedelja ponosa

Beta pre 54 minuta
Čik guglaj ono što se ne sviđa Kremlju

Čik guglaj ono što se ne sviđa Kremlju

Danas pre 44 minuta
Danas počinje beogradska Nedelja ponosa, Prajd protestna šetnja u subotu

Danas počinje beogradska Nedelja ponosa, Prajd protestna šetnja u subotu

NIN pre 49 minuta
Danas počinje beogradska Nedelja ponosa

Danas počinje beogradska Nedelja ponosa

Radio sto plus pre 44 minuta
Čik guglaj ono što se ne sviđa Kremlju

Čik guglaj ono što se ne sviđa Kremlju

Dojče vele pre 1 sat